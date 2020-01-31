«Цель поражена»: 94-летний ветеран выстрелил из гаубицы «Мста-Б»

Ветерану Великой Отечественной войны довелось вспомнить, каково стрелять из артиллерии. На полигоне Кузбасса 94-летний Михаил Асанов снова увидел установку ЗИС-30 и выпустил снаряд из гаубицы «Мста-Б».

Сюрприз Асанову устроили военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На полигоне Юргинский в Кемеровской области фронтовик встретился через 75 лет с «боевой подругой» — советской легкой противотанковой самоходной артиллерийской установкой ЗИС-30. Увидев оружие Победы, ветеран расцеловал гаубицу.

Источник фото: пресс-служба Минобороны

«9 мая 1945 года мы салютовали в честь Победы именно из этих пушек ЗИС-30», — поделился воспоминаниями он.

Потом Михаилу Асанову показали современную установку — гаубицу «Мста-Б». В составе расчета артиллерист сделал несколько выстрелов.

«Цель поражена», — доложил ветеран начальнику бригады.

Участник боев под Витебском, штурма Кенигсберга и кавалер ордена Славы, Асанов назвал российскую армию «надежным щитом нашей Родины».

В годовщину полного снятия блокады Ленинграда под Смоленском устроили парад для одного ветерана. Перед ним промаршировали 200 человек в военной форме.