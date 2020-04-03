Цеков оценил реакцию ЕС на запрет продавать землю в Крыму иностранцам
Сенатор Сергей Цеков обсудил с РИА ФАН несогласие Евросоюза с решением российских властей запретить продавать иностранным гражданам землю в Крыму.
«Экономика сегодня» напомнила, что президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий иностранцам обладать землей в приграничных зонах Крыма.
Это решение не понравилось представителям Евросоюза. Они расценили его как «попытку принудительной интеграции» полуострова. В связи с этим Цеков отметил, что идеология ЕС носит антироссийский характер.
«Евросоюз никогда глубоко ни в какие проблемы не вникает. И в данном случае это решение демонстрирует невоспитанность и совершенно по-дилетантски оценивает ситуацию в Крыму», — подчеркнул парламентарий.