  • Цеков осудил перевод русских школ в Незалежной на украинский язык

    04 октября 2019, 10:13

    Ольга Ломакина

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе русскоязычных школ в Незалежной на украинский язык с 2020 года. Об этом сообщил RT.

    «Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств. На Украине давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права. С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация. Последние пять лет это приняло формы нарушения прав национальных меньшинств», — отметил Цеков.

    Сенатор заявил, что в начале 1991 года сложно было назвать носителей русской культуры в стране меньшинством, поскольку большинство граждан Украины говорили на русском языке в быту.

    «Сегодняшняя политика приведет к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесет дополнительный урон Украине как государству», — добавил сенатор.

    Ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения в соответствии с законом, принятым правительством Петра Порошенко.