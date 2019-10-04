Цеков осудил перевод русских школ в Незалежной на украинский язык

«Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств. На Украине давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права. С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация. Последние пять лет это приняло формы нарушения прав национальных меньшинств», — отметил Цеков.

Сенатор заявил, что в начале 1991 года сложно было назвать носителей русской культуры в стране меньшинством, поскольку большинство граждан Украины говорили на русском языке в быту.

«Сегодняшняя политика приведет к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесет дополнительный урон Украине как государству», — добавил сенатор.

Ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения в соответствии с законом, принятым правительством Петра Порошенко.