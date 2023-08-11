Общество 11 августа 2023, 11:50 Цех по выпуску прессованного чая заработал в Салехарде

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Модульный круглогодичный цех по выпуску прессованного чая начал свою работу в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Владельцам предприятия удалось расширить цех благодаря региональному гранту на развитие малых форм хозяйствования. За его счет закупили современное оборудование, это позволит увеличить объемы производства минимум в три раза.

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Отмечается, что линейка продукции «Первой ямальской чайной мануфактуры» пополнится 30 травяными наборами из тундры.