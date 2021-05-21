ЦДМ закрыли на неделю из-за столпотворения фанатов «Майора Грома»

Центральный детский магазин на Лубянке в Москве закрыли на семь дней. Это произошло из-за столпотворения фанатов фильма «Майора Грома», которые пришли на автограф-сессию 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«АО „Лубянка девелопмент“ признано виновным по статье „Нарушение в области санитарного благополучия населения в период эпидемии“ с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на семь суток», — передал ТАСС слова представителя пресс-службы.

Огромная толпа фанатов на улице и внутри здания привлекла внимание полиции, а затем и Роспотребнадзора. Но больше всего рисковали фанаты, потому они могли заразиться или покалечиться в давке. Расследование показало, что на мероприятии были нарушены санитарные требования. Большинство посетителей в закрытом помещении были без масок и перчаток, люди не соблюдали социальную дистанцию. Помимо этого, организаторы не установили аппараты по обеззараживанию воздуха и достаточное количество антисептиков.