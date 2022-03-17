ЦДМ на Лубянке, Ozon и «Яндекс.Маркет» запустили продажу товаров поп-ап-магазина Batman

Самый большой в стране детский торговый комплекс «Центральный детский магазин на Лубянке» начал сотрудничать с крупнейшими российскими маркетплейсами Ozon и «Яндекс.Маркет». Теперь на этих онлайн-платформах можно купить лицензионную продукцию поп-ап-магазина Batman.

Онлайн-ассортимент этого магазина насчитывает более 350 товарных позиций. Среди них коллекционные экшен-игрушки, комиксы, сувенирная продукция. На Ozon и «Яндекс.Маркете» также можно купить товары, которые раньше не были представлены в России. Среди них коллекционные фигурки и аксессуары, машинки и мотоциклы, игровые наборы, игрушки-антистресс, футболки, свитшоты и сувенирную продукцию.

Доставку товаров осуществляют по всей России. На Ozon заказы можно получить в 19 тысячах точек выдачи или курьерской доставкой.

ЦДМ на Лубянке планирует дальнейшее развитие собственного ретейл-направления, которое будет реализовываться в том числе за счет открытия поп-ап-магазинов по популярным франшизам. При этом товары, эксклюзивно представленные в подобных поп-ап-форматах, будут также доступны на онлайн-платформах.

Генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев отметил, что магазин впервые в своей истории диверсифицирует стратегию продаж, чтобы получить дополнительные источники дохода, не ограниченные арендными ставками и физической площадью ТРЦ.

«Наше преимущество в сотрудничестве с Ozon и „Яндекс.Маркет“ — в уникальном ассортименте лицензионной продукции, которую мы сможем дополнительно реализовывать с помощью онлайн-платформ, где сегодня сконцентрирован основной покупательский трафик», — сказал он.

По прогнозам «Центрального детского магазина на Лубянке», до конца года онлайн-торговля займет долю 30% в общем объеме ретейла ЦДМ.

По мнению руководителя направления Moms&Kids на Ozon Артема Бучина, ЦДМ выходит в очень перспективную для онлайна нишу уникальных коллекционных товаров по мотивам киновселенных.

«Не каждый офлайн-продавец может предложить такие товары в регионах, поэтому их появление на маркетплейсе однозначно повысит доступность и удовлетворит спрос по всей стране», — подчеркнул Бучин.

По его словам, в прошлом году спрос на лицензионные фигурки из разнообразных кинофраншиз вырос почти втрое в годовом отношении. Теперь, когда ассортимент площадки значительно расширился товарами ЦДМ, следует ждать, что интерес и спрос со стороны фанатов комиксов и фильмов тоже покажет рост.

«В дальнейшем мы планируем расширять ассортимент товарами из новых запусков ЦДМ, а значит, пользователи Ozon из любого уголка России смогут приобрести еще больше товаров от „Центрального детского магазина на Лубянке“», — добавил Бучин.

Руководитель направления детских товаров в «Яндекс.Маркете» Ксения Яшина заявила, что маркетплейс всегда стремился к расширению ассортимента в категории детских товаров, поэтому сотрудничество с ЦДМ стало очень ценным.

«Это позволит предложить покупателям большой выбор лицензионной продукции с удобными вариантами доставки и возможностью накопить бонусы „Яндекс.Плюса“», — сказала она.

Batman поп-ап в главном атриуме ЦДМ состоит из двух зон: The Batman и Batman DC. Поклонники вселенной DC смогут увидеть уникальную коллекцию комиксов и сделать снимки в фотозонах и с фигурой Бэтмена.

Площадь поп-ап-магазина составляет более 200 квадратных метров. Для посетителей представили широкий ассортимент официальной лицензионной продукции. Это экшен-фигурки, конструкторы, товары для творчества, праздников и хобби, машинки, одежда, сувениры, канцелярская продукция, проекторы и многое другое. Магазин будет работать ограниченный срок.