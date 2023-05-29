Общество 29 мая 2023, 19:07 ЦБ заявил о начале обсуждения льготной ипотеки на «вторичку» Зампред ЦБ Заботкин: распространение льготной ипотеки на вторичное жилье уже обсуждается Freepik

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Вопрос распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья уже на стадии обсуждения. Об этом рассказал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. Его процитировал ТАСС.

«В части льготной ипотеки на вторичном рынке — эта тема действительно находится в обсуждении в целом», — заявил Заботкин.

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По его мнению, есть смысл распространять на «вторичку» постоянно действующие и адресные программы вроде семейной ипотеки. При этом зампред ЦБ предупредил, что в случае принятия положительного решения по этому вопросу могут вырасти скорее цены, чем доступность жилья. Он напомнил, что на стоимость «первички» как раз значительно повлияла льготная ипотека.

В конце апреля Центробанк констатировал целесообразность распространения адресных программ льготной ипотеки на «вторичку». Расширение льготных программ — эффективная антикризисная мера, подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она указала на то, что адресные программы помогают поддержать конкретных людей, а не застройщиков.