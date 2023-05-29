29 мая 2023, 19:07
ЦБ заявил о начале обсуждения льготной ипотеки на «вторичку»
Зампред ЦБ Заботкин: распространение льготной ипотеки на вторичное жилье уже обсуждается
Вопрос распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья уже на стадии обсуждения. Об этом рассказал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. Его процитировал ТАСС.
«В части льготной ипотеки на вторичном рынке — эта тема действительно находится в обсуждении в целом», — заявил Заботкин.
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По его мнению, есть смысл распространять на «вторичку» постоянно действующие и адресные программы вроде семейной ипотеки. При этом зампред ЦБ предупредил, что в случае принятия положительного решения по этому вопросу могут вырасти скорее цены, чем доступность жилья. Он напомнил, что на стоимость «первички» как раз значительно повлияла льготная ипотека.
В конце апреля Центробанк констатировал целесообразность распространения адресных программ льготной ипотеки на «вторичку». Расширение льготных программ — эффективная антикризисная мера, подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она указала на то, что адресные программы помогают поддержать конкретных людей, а не застройщиков.
Ипотека
Льготная ипотека
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