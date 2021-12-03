ЦБ забрал у ПАО «АСКО-Страхование» лицензию

Центральный банк отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование» на страхование. Это связано с нарушениями в компании. Об этом стало известно из приказа ЦБ.

В Банке России рассказали, что страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

Функции временной администрации перейдут Агентству по страхованию вкладов.

Компания ПАО «АСКО-Страхование» появилась еще в 1990 году в Челябинске, тогда она называлась «Южурал-АСКО». Однако в 2018 году она сменила название на «АСКО-Страхование». За год до этого компания вышла на Московскую биржу. «АСКО-Страхование» в данный момент работает в 35 российских регионах.

В начале ноября стало известно, что Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций самарский коммерческий банк «Спутник».