Общество 02 августа 2023, 16:49 ЦБ выпустил памятную монету в честь 100-летия со дня первого авиарейса из Москвы в Нижний Новгород

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Центробанк России выпустил памятную серебряную монету в честь столетия первого авиарейса из столицы в Нижний Новгород. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Выпуск монеты номиналом в три рубля посвятили столетнему юбилею отечественной гражданской авиации, всего изготовили три тысячи экземпляров.

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Отмечается, что в 1923 году самолет впервые перевез пассажиров из Москвы в Нижний Новгород, тогда полет длился семь часов.