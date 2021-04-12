facebook_pixel
    12 апреля 2021, 20:09

    ЦБ уточнил число кибератак на российские банки в 2020 году

    Артур Блянихов

    Центробанк РФ уточнил, что за прошлый год на российские банки было совершено 130 кибератак. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «В 2020 году было зафиксировано 130 случаев хищения, произошедших в результате компьютерных атак или несанкционированного доступа к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах), при этом сумма хищений составила практически 32 миллиона рублей», — приводит данные регулятора RT.

    В 2019 году было зафиксировано около 60 подобных атак. Уточняется, что общая сумма похищенных средств была ниже более чем на восемь с половиной миллионов рублей, нежели в 2020 году.