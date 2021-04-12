ЦБ уточнил число кибератак на российские банки в 2020 году

Центробанк РФ уточнил, что за прошлый год на российские банки было совершено 130 кибератак. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В 2020 году было зафиксировано 130 случаев хищения, произошедших в результате компьютерных атак или несанкционированного доступа к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах), при этом сумма хищений составила практически 32 миллиона рублей», — приводит данные регулятора RT.

В 2019 году было зафиксировано около 60 подобных атак. Уточняется, что общая сумма похищенных средств была ниже более чем на восемь с половиной миллионов рублей, нежели в 2020 году.