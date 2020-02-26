ЦБ: у организаторов финансовых пирамид появились новые уловки

Мошенники придумали новые схемы, чтобы привлечь доверчивых россиян в финансовые пирамиды. Они предлагают инвестировать в строительство домов при помощи 3D-принтеров и вкладываться в круизы.

Об уловкам, к которым прибегают для обмана простых людей, рассказала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России. Появляются настоящие тренды, причем мошенники используют нестандартные решения.

«В 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров», — рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Интересно, что подобная технология строительства действительно есть — за рубежом существуют крупные проекты. В случае с мошенниками, заметил эксперт по финансовому мошенничеству Олег Анисимов, о реальной деятельности речи не идет.

Еще один хитрый шаг, который теперь зачастую используют для обмана россиян, — предложение купить путевку в круиз. Привлекательно оно тем, что цена на 50% ниже рыночной. В России обнаружили несколько таких пирамид, в каждой из которых около 500 участников.

В ЦБ рассказали, что человеку ежемесячно приходилось переводить на счет организатора минимум 100 долларов. Он должен был привлечь минимум пять друзей или знакомых. Если участников было больше, то на личный счет якобы начислялись проценты от их взносов.

«При соблюдении условий через год клиент мог претендовать на получение дешевой путевки», — пояснили в регуляторе.

Мошенники пользуются тем, что в таких схемах люди готовы долго ждать. Поэтому и выявить обман довольно сложно: волноваться лишенные своих денег начинают поздно, когда организаторы уже собрали с них средства и скрылись.

Чтобы их деятельность выглядела как можно более достоверно, мошенники рекламируют доходность, «подсчитывая» десятые и даже сотые доли процента.