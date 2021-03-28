ЦБ свернет часть послаблений, введенных из-за пандемии

С 1 апреля в Центробанке России будут отменены некоторые послабления, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет о решениях, которые Банк России принял в начале пандемии. В частности, через несколько дней перестанет действовать рекомендация ЦБ банкам удовлетворять обращения граждан и предпринимателей с просьбой о реструктуризации кредитов.

Также отменяется рекомендация не начислять неустойку за просроченную задолженность. По конец марта действует рекомендация принудительно не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

Перестанут действовать и послабления в отношении создания резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Резервные послабления по кредитам россиянам, малому и среднему предпринимательству останутся в силе до июля.

19 марта ЦБ впервые с конца 2018 года увеличил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — с 4% до 4,5%. Это автоматически ведет к росту стоимости кредитов для бизнеса и для людей. В конце марта после повышения вырос процент по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса.