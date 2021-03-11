ЦБ: снизились международные резервы России

Международные резервы России снизились в течение последней недели на 1,6%. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Центробанка.

По данным газеты «Известия», сумма снижения составила 9,5 миллиарда долларов. Теперь этот показатель равен 580,1 миллиарда долларов. На сайте уточняется, что это произошло «в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки». Также экономист Василий Колташов заявил, что Россия быстро не избавится от американского доллара.