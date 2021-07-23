ЦБ России отобрал лицензию у Руна-банка и НКО за нарушение законов

Руна-банк лишился лицензии на работу на территории России за то, что систематически нарушал федеральные законы. Та же участь коснулась и НКО «Русское финансовое общество». Об этом говорится в приказе Центробанка, который опубликовал сайт регулятора.

«Отозвать с 23 июля 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО „Руна-банк“», — говорится в документе. По данным ЦБ, финансовая организация нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. Также Руна-банк неоднократно нарушал нормативные требования Центробанка, предусмотренные законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. У небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» лицензию забрали с такой же формулировкой. Ранее в течение месяца ЦБ прикрыл пять банков: Заубер Банк, ИРС, Энергомашбанк, московский банк РФИ и Актив банк.