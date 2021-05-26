ЦБ решил ужесточить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом

В России хотят ужесточить выдачу банками ипотеки с первоначальным взносом ниже 20%. Закредитованность жителей страны выросла, как и долговая нагрузка. ЦБ счел ситуацию тревожной.

В первом квартале 2021 года уровень закредитованности россиян превысил 20,8 триллиона рублей. Показатель, сообщила газета «Известия», оказался рекордным. А значение долговой нагрузки в 11,7% от доходов жителей страны стало максимальным в историческом плане.

Ситуацию во многом определил бум ипотечного кредитования. В 2020 году россияне оформили кредитов почти на четыре триллиона рублей. Еще 600 миллиардов — это рефинансированные займы по более низкой ставке. Спрос вырос из-за госпрограммы льготной ипотеки и снижения ключевой ставки ЦБ.

В результате ипотечного ажиотажа выросли цены на жилье. Новостройки стали дороже на 15-30%. Ко всему прочему, отмечается кризисное падение доходов населения. По мнению специалистов, в скором времени многие россияне станут неплатежеспособными.

ЦБ полагает, что ипотечный рынок может «перегреться», а качество ипотеки — упасть. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала на продолжение роста цен на жилье. Регулятор считает необходимостью нормализовать темпы роста ипотечного кредитования. Кроме того, необходимо оценивать доступность жилья и не допускать чрезмерного роста долговой нагрузки.

Резкий рост займов, где первоначальный взнос ниже 20%, озаботил Банк России. Если говорить о новостройках, то в этом сегменте доля таких кредитов за год выросла с 24 до 45%. Совет директоров ЦБ с 1 августа решил условия выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом. Для банков по ним повысят надбавку к коэффициентам риска.

Повышение надбавок, сочли в регуляторе, понизит привлекательность таких кредитов для финансовых организаций. Мера позволит обеспечить устойчивость участников рынка к возможным стрессовым сценариям. Эксперты нашли решение ЦБ довольно логичным.