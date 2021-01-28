ЦБ рассказал, как бороться с назойливыми звонками с рекламой кредитов

В Центробанке рассказали, как бороться с назойливыми звонками с предложениями по кредитам. Один из способов — обратиться в кредитное учреждение с просьбой прекратить беспокоить.

«Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях», — рассказала радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

От звонков чаще страдают надежные клиенты, которые себя зарекомендовали в качестве заемщиков, и банк готов им сделать новое предложение по кредиту.

Отказаться от звонков с кредитными предложениями можно в устной форме. Анна Подковкина посоветовала позвонить на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если звонки продолжат поступать, то клиент может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных.

Последний способ — пожаловаться на кредитное учреждение в Центробанк.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и пытаются получить у клиентов кредитных учреждений персональные данные.