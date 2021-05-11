ЦБ проверит страховщиков такси после жалоб на отказ заключать контракты по ОСАГО

Российские таксисты пожаловались, что страховые компании отказываются заключать с ними контракты по ОСАГО — при вводе данных сайты дают сбой. Центробанк проверит страховщиков, так как это незаконно. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на регулятор.

«Банк России превентивно направит запросы крупнейшим страховщикам по ОСАГО для проверки бизнес-процесса заключения договоров с таксистами. При этом мы рекомендуем владельцам такси в случае отказов в заключении договоров ОСАГО обращаться с жалобами непосредственно в Банк России с предоставлением подтверждающих документов, материалов фото- и видеофиксации», — приводит газета текст сообщения регулятора.

Страховщики уверяют, что этой проблемы не существует.

«Каких-либо массовых проблем заключения договоров ОСАГО именно с таксопарками РСА не фиксирует», — отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и уточнили, что заключение страхового договора с юридическим лицом в электронном виде сильно отличается от работы с отдельными людьми.

В «РЕСО-Гарантии» также отрицают сложности, о которых говорят таксисты. Заместитель генерального директора компании Игорь Иванов уверил, что никаких проблем с оформлением ОСАГО для такси через сайт нет.

В апреле эксперты предупредили Центробанк о возможном увеличении числа нелегальных таксопарков, если тарифы ОСАГО подорожают.