ЦБ предупредил о новой тактике телефонных мошенников. Прежние легенды исчерпали свой ресурс

С началом пандемии телефонные мошенники вооружились историей об угрозе накопленной на счете сумме. Однако со временем эта тактика перестала работать, так как люди стали осторожнее и распознают этот трюк. Поэтому обзвоны стали более массовыми.

По словам директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, регулятор зафиксировал рост телефонных звонков от мошенников.

«Это значит, что для сохранения высокого уровня прибыли от мошеннических действий им нужно прикладывать гораздо больше усилий. Причина этого, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности. Их стало сложнее обмануть. Но все равно, к сожалению, клиенты банков становятся жертвами мошенников», — приводит РИА «Новости» слова Уварова.

Он отметил, что 87% суммы ущерба приходится на обман с использованием телефона, а 77% злоумышленников во время разговора представлялись сотрудниками банков.

Уваров рассказал, что раньше мошенники разводили доверчивых россиян, рассказывая небылицы про некую угрозу средствам на карте. Когда началась пандемия, они сменили формулировки и начали объяснять про угрозу всем средствам на счете, так как улов в этом случае получался выше. Но теперь и это во многих случаях перестало работать.

Ранее «Коммерсантъ» предупредил, что в Telegram появился бот, который может подменять номера исходящих и изменять голос. Россиян предупредили, что мошенники могут прийти и в этот популярный мессенджер.