ЦБ предложил отказаться от льготной ипотеки на новостройки

Центробанк предлагает не продлевать льготную ипотеку на новостройки. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, есть другие программы.

Она отметила, что нужны адресные меры. Об этом сообщил ТАСС.

Льготная ипотека начала действовать в России в 2020 году в качестве государственной меры соцподдержки во время пандемии. Согласно ей, россияне могут оформить кредит на жилье под 6,5% годовых. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке сроком на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Государство отдает банкам недополученную прибыль.

Жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут оформить кредит на сумму до 12 миллионов рублей, жители других регионов — до шести миллионов рублей.

Изначально срок льготной ипотеки истекал в ноябре 2020 года, но правительство при поддержке президента Владимира Путина решило продлить ее до конца 2021 года.