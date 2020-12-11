ЦБ предложил добавить требований топ-менеджерам

«Парламентская газета» напомнила, что сейчас топ-менеджеры должны иметь аттестат специалиста финансового рынка, опыт работы и высшее образование. С середины прошлого года первое требование отменено в связи с вступлением в силу закона о независимой оценке квалификации. Отмечается, что кроме опыта работы регулятор предложил требовать от топ-менеджеров международный сертификат или свидетельство о независимой оценке квалификации.