ЦБ перечислил уловки банков при страховании заемщиков

Полис страхования жизни и здоровья заемщика часто содержит условие о том, что защита начинает действовать по истечении определенного срока с момента заключения договора. В Банке России такую практику считают неуместной, поскольку клиент заинтересован в страховке с момента получения кредита. В регуляторе также назвали негативные практики кредитных организаций при страховании заемщиков.

В полисы, которые приобретаются получателем займа, могут включаться дополнительные риски, не влияющие на условия кредитования, но которые могут составлять до 80% стоимости продукта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Причем часто банки не предупреждают клиентов о возможности отказаться от них, при этом оплата может списываться с заемщика без подтверждения. На потребителях это отражается негативно, возможный вариант решения проблемы заключается в стандартизации продуктов кредитного страхования и установке требований по раскрытию клиентам информации о договоре. При этом Банк России не планирует регулировать цены на страховые услуги, сообщили в пресс-службе организации.

По мнению экспертов, повышение уровня финансовой грамотности населения также поможет.

Центробанк выступил с идеей расширить понятие полной стоимости кредита (ПСК). Он предложил кредитным и микрофинансовым организациям включать в него любые дополнительные платежи, которые могут появится у заемщика при оформлении займа.