ЦБ оценил возможное влияние коронавируса на инфляцию

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заметил, что значительное влияние на российскую экономику может оказать длительное воздействие вспышки коронавируса.

«Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо. Но все будет зависеть от того, сколько времени эта ситуация продлится», — отметил Греф.