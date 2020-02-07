    07 февраля 2020, 15:39

    ЦБ оценил возможное влияние коронавируса на инфляцию

    Артур Блянихов

    В Центробанке обозначили, что дополнительным фактором неопределенности для инфляции на ближайшие кварталы стала ситуация с китайским коронавирусом. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу регулятора.

    В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заметил, что значительное влияние на российскую экономику может оказать длительное воздействие вспышки коронавируса.

    «Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо. Но все будет зависеть от того, сколько времени эта ситуация продлится», — отметил Греф.