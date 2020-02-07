ЦБ оценил возможное влияние коронавируса на инфляцию
В Центробанке обозначили, что дополнительным фактором неопределенности для инфляции на ближайшие кварталы стала ситуация с китайским коронавирусом. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заметил, что значительное влияние на российскую экономику может оказать длительное воздействие вспышки коронавируса.
«Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо. Но все будет зависеть от того, сколько времени эта ситуация продлится», — отметил Греф.