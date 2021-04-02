ЦБ отобрал лицензию у двух банков

Центробанк отозвал лицензию у Геобанка. Финансовая организация лишилась собственных средств и нарушала федеральные законы и нормативные акты регулятора. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

«Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Все эти нарушения привели к тому, что в банке не осталось собственных денег. ЦБ назначил временную администрацию, которая будет действовать до назначения управляющего или ликвидатора. Вкладчикам все вернут.

Такая же участь 2 апреля постигла и Майкопбанк. Он также нарушал законы и нормативные акты, занижал величину резервов на возможные потери и завышал стоимость имущества, чтобы улучшить финансовые показатели и скрыть реальное положение дел. Более половины кредитного портфеля этого банка составляли проблемные ссуды.

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис» из-за скрытых операций с валютой.