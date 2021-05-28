ЦБ отобрал лицензии у ИРС и Заубер Банка

ЦБ России отозвал лицензии у двух финансовых организаций: московского банка «ИРС» и Заубер Банка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, Заубер Банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России и допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Заубер Банком в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас в кредитной организации будет работать временная администрация. Вкладчикам вернут все деньги.

Такая же участь постигла и столичный банк «ИРС», который нарушал регулирующие банковскую деятельность законы и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Еще руководство организации завышало стоимость имущества, чтобы скрыть финансовые показатели и свое реальное положение.

На прошлой неделе ЦБ забрал лицензию у НКО «Краснодарский краевой расчетный центр».