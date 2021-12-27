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    27 декабря 2021, 11:44

    ЦБ опроверг планы по вводу новой отчетности для контроля за переводами

    Юлия Булыгина

    Центробанк опроверг распространенную в СМИ информацию о новой отчетности для контроля за переводами физических лиц. Регулятор добавил, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями.

    ЦБ опроверг планы по вводу новой отчетности для контроля за переводами

    Опровержение Центробанком быстро разлетевшихся сведений о контроле всех банковских переводов передало РИА «Новости». Банк России планирует начать усиленно контролировать только операции, проводимые нелегальными онлайн-казино и букмекерами, но не собирается отслеживать операции физических лиц, равно как и вводить новую форму отчетности для банков.

    Информация о том, что Банк России в 2022 году начнет контролировать все переводы между россиянами, впервые появилась у РБК. Издание со ссылкой на свои источники написало, что Центробанк будет собирать информацию обо всех переводах с помощью запросов, и в связи с этой инициативой банкам разослали новую форму отчетности.

    Эксперты объяснили РБК, что такое нововведение необходимо для пресечения деятельности нелегальных организаций: онлайн-казино, финансовых пирамид, форекс-дилеров и обменников криптовалют, а также для отслеживания серого предпринимательства, когда фрилансеры или владельцы малого бизнеса получают свои доходы на карту, но не уплачивают с них налоги.