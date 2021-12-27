ЦБ опроверг планы по вводу новой отчетности для контроля за переводами

Центробанк опроверг распространенную в СМИ информацию о новой отчетности для контроля за переводами физических лиц. Регулятор добавил, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями.

Опровержение Центробанком быстро разлетевшихся сведений о контроле всех банковских переводов передало РИА «Новости». Банк России планирует начать усиленно контролировать только операции, проводимые нелегальными онлайн-казино и букмекерами, но не собирается отслеживать операции физических лиц, равно как и вводить новую форму отчетности для банков.

Информация о том, что Банк России в 2022 году начнет контролировать все переводы между россиянами, впервые появилась у РБК. Издание со ссылкой на свои источники написало, что Центробанк будет собирать информацию обо всех переводах с помощью запросов, и в связи с этой инициативой банкам разослали новую форму отчетности.

Эксперты объяснили РБК, что такое нововведение необходимо для пресечения деятельности нелегальных организаций: онлайн-казино, финансовых пирамид, форекс-дилеров и обменников криптовалют, а также для отслеживания серого предпринимательства, когда фрилансеры или владельцы малого бизнеса получают свои доходы на карту, но не уплачивают с них налоги.