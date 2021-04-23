ЦБ обсудит ужесточение выдачи ипотеки

Центробанк РФ считает, что нужно нормализовать темпы роста выдачи ипотеки. Также представители будут обсуждать с рынком ужесточение выдачи новых кредитов.

«Мы считаем, что некоторые признаки перегрева уже есть на этом (ипотечном — прим. ред.) рынке. Достаточно быстро растет спрос на ипотеку и на жилье инвестиционного плана, и видим некоторое снижение качества ипотечных кредитов», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в прошлом году в условиях пандемии надбавки были снижены для кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%. Поэтому сейчас есть необходимость возврата к «препандемическим уровням». Эти вопросы ЦБ будет обсуждать с участниками рынка.

«И вы знаете нашу позицию касательно льготной ипотеки. Мы видим, что цены на жилье выросли гораздо выше инфляции, и, по предварительным данным за первый квартал, рост цен продолжается», — продолжила глава ЦБ.

По ее словам, в этом случае нужно нормализовать темпы роста ипотеки — банки должны учитывать все риски, связанные с такими кредитами.

Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — теперь она составляет 5%. В этот раз ЦБ увеличил ее на 0,5 пункта, уточнила газета «Известия». Прошлое повышение состоялось 19 марта. ЦБ поднял ставку с 4,25 до 4,5%.