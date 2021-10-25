ЦБ не увидел рисков ухода клиентов банков к нелегалам из-за ограничения по кредитам

Реального риска ухода банковских клиентов к нелегалам после вступления в силу закона о прямых ограничениях по кредитам нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александра Данилова.

«Это просто попытка немного нагнать жути. Но мне кажется, что за этим нет реального риска большого», — приводит агентство слова представителя регулятора.

Ранее РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России в Минфин сообщил, что ограничения по кредитам ЦБ могут привести к массовому обращению клиентов банков за займами к торговым посредникам или небанковским экосистемам. Данилов добавил, что данная информация — это пугалка, так как Банк России следит за тем, чтобы клиенты кредитных организаций не уходили в теневое финансирование.

На прошлой неделе совет директоров Центробанка поднял ключевую ставку на 0,75% — до 7,5% годовых. Это решение приняли на фоне стремительного роста инфляции в России — в сентябре рубль обесценился на 7,4%. Это максимум за последние пять лет.