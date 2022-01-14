ЦБ назвал сервис «второй руки» полезным для всех банковских клиентов

Так называемый сервис «второй руки», когда человек ради защиты от мошенников сам назначает себе помощника для одобрения банковских операций, может оказаться полезным не только для инвалидов или пожилых. Таким сервисом могут воспользоваться разные категории граждан, рассказали в пресс-службе Центробанка.

Такого же мнения придерживаются и другие члены Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ. Законопроект об этом сейчас разрабатывается, на следующем заседании будут рассматривать дополнения к нему, сообщили «Известия».

Предлагается ограничить список услуг, к которым будет иметь доступ так называемая «вторая рука», онлайн-переводами и оформлением кредитов. Именно на эти возможности чаще всего давят мошенники, в результате чего люди могут потерять значительные средства.

Также предлагается закрепить статус доверенного лица, а само согласие на помощь фиксировать в бюро кредитных историй (БКИ). Однако некоторые эксперты считают, что информацию о согласии удобнее было бы фиксировать на портале госуслуг.

При использовании «второй руки» человек должен будет спросить согласия у еще одного доверенного лица о проведении некоторых банковских операций. Таким образом, у мошенников будет меньше шансов застать собеседника врасплох и надавить на его эмоциональность, чтобы заставить его снять средства с карты и перевести на некий счет.