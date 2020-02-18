ЦБ назвал главный инструмент мошенников, ворующих деньги со счетов. Все просто

Развитие преступной мысли привело современных мошенников к тому, что людей необязательно грабить в открытую. Они могут повестись на убедительные речи и отдать все сами.

«Анализ, проведенный Банком России, показывает, что в 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приемов социальной инженерии, введения в заблуждение, обмана, злоупотребления доверием», — приводит РИА «Новости» слова выступления заместителя председателя Центробанка Дмитрия Скобелкина на Уральском форуме.

Скобелкин отметил, что в 2019 году регулятор провел более сотни проверок банков на соответствие требованиям кибербезопасности. Он отметил, что кредитных организаций, которые обмениваются друг с другом информацией о киберугрозах, стало больше. Сотрудничество позволяет быстрее выявить операции, которые совершили без согласия клиента банка.

Ранее замглавы департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артем Сычев заявил, что жертвами телефонных мошенников в России чаще всего становятся вовсе не доверчивые пенсионеры, а люди в возрасте от 28 до 55 лет.