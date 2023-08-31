Общество 31 августа 2023, 11:54 ЦБ начал рассматривать вариант разблокировки спецсчетов дружественных нерезидентов РБК: ЦБ обсуждает разблокировку спецсчетов дружественных нерезидентов РИА «Новости»

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ЦБ РФ начал работать над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей, открытых на имя депозитариев из дружественных России государств. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

По словам одного из источников издания, иностранные депозитарии заперты в счетах типа С, поэтому дружественные инвесторы не могут через них работать на отечественном рынке. Теперь ЦБ нужно привлечь на него нерезидентов, пояснил он.

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Для решения этой задачи, в частности, необходима разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.

Другой собеседник РБК подтвердил, что такой запрос есть от участников рынка и ЦБ с ним работает. Третий источник добавил, что этот вопрос обсуждается с Банком России. При этом, по его словам, конкретных решений, как можно было бы снять режим счетов С, пока нет.

РБК направил запрос в ЦБ, но на момент публикации ответа от регулятора не получил.