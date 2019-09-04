ЦБ: мошенники стали чаще взламывать аккаунты в соцсетях

Кибермошенники все чаще стали воровать деньги в интернете. Преступники взламывают аккаунты в соцсетях и рассылают сообщения с просьбами о помощи. Об этом рассказал заместитель начальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

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«Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи», — объяснил Сычев в интервью газете «Известия».

Автору таких сообщений пользователи Сети, как правило, доверяют. При этом представитель ЦБ отметил, что с каждым днем число таких случаев возрастает. По его словам, в последнее время воры переориентировались со старшего поколения на россиян от 30 до 45 лет.

Ведь люди от 50 лет и старше почти перестали реагировать на сообщения: «Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда». Соответственно преступники стали получать меньше денег.

Зато люди среднего возраста верят в безопасность современных технологий. Также их легче «купить» на звонок или сообщение от сотрудника банка. Кроме того, группа от 30 до 45 лет является наиболее экономически активной.

Сычев добавил, что среди этой выборки больше женщин (65%). Он отметил, что злоумышленники стараются создать стрессовую ситуацию, при которой многие теряют способность мыслить рационально.