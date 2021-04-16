ЦБ лишил лицензии московский Интерпромбанк

Банк России отозвал лицензию у Интерпромбанка, который является участником системы страхования вкладов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регулятора.

По величине активов Интерпромбанк занимал 151-е место в банковской системе России. Причиной отзыва лицензии стало несколько факторов.

Во-первых, Интерпромбанк занижал величину резервов, необходимых на случай возможных потерь по ссудной и приравненной к ней задолженности. Во-вторых, организация совершала сделки с непрофильными активами, чтобы улучшить показатели и скрыть реальное финансовое положение.

Помимо этого, Интерпромбанк неоднократно нарушал действующее законодательство и нормативные акты ЦБ РФ. Из-за этого в отношении него уже применялись разные меры, в том числе и ограничения на привлечение денег вкладчиков.

В настоящее время в Интерпромбанке назначена временная администрация. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.