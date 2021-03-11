ЦБ и правительство до 15 апреля разработают план по продлению льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в России до 15 апреля. Такое распоряжение он дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

«До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ», — сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки можно было бы продолжить в 24 субъектах РФ. Среди них Алтай, Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Удмуртия.

Набиуллина отметила, что программа льготной ипотеки должна прекратить свое действие в июле 2021 года. Однако эта программа, по мнению руководителя ЦБ, стала очень эффективной антикризисной мерой. Она позволила поддержать в непростой период потенциальных покупателей жилья и строителей.

Правительство решило ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых весной 2020 года в качестве экономической меры поддержки населения в пандемию. Ипотечный кредит на сумму до 12 миллионов рублей можно оформить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах России — до шести миллионов рублей.