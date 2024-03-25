Общество 25 марта 2024, 13:39 «Царьград» заявил о решении создать фонд для реализации инициатив в области миграции

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«Царьград» заявил о решении создать одноименный фонд, который займется реализацией законодательных и практических инициатив в области миграции. Глобальной целью программы является создание великой России будущего.

В проекте задействуют лучших профессионалов с искренней патриотической позицией. Стратегия развития заложит кардинальные изменения в экономической и культурной политике страны.

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Фонд Царьград будет самостоятельно проводить исследования в различных сферах. Кроме того, организация намерена выделять гранты на работу по совершенствованию миграционной политики и других сфер русского возрождения.