Общество 21 февраля 2024, 13:06 «Царьград»: в Москве пройдет конгресс Международного движения русофилов

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Второй конгресс Международного движения русофилов и Форум по многополярности пройдут в Москве с 26 по 27 февраля. Об этом сообщил «Царьград».

Участниками мероприятия станут представители стран Азии, Европы, Африки, Латинской и Северной Америки. Площадка объединит интеллектуалов, которые не боятся говорить о необходимости мира, основанного на взаимном уважении.

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В работе форума и конгресса будут задействованы министр иностранных дел России Сергей Лавров, философ Александр Дугин и другие значимые лица. Приглашение также получил президент России Владимир Путин.