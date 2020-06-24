«Царьград» ответил на публикацию «Ленты» о Малофееве

Публицист и журналист Михаил Леонтьев заметил, что статья про бизнесмена появилась не только на «Ленте», но и в анонимных телеграм-каналах и различных ресурсах.

Он обратил внимание на то, что дела, о которых идет речь, не сегодняшние.

«И тут же возникает у любого профессионала вопрос: ребята, а чего это вы сейчас вдруг все это вспомнили? Столько времени прошло — и тут такой залп без повода», — указал Леонтьев.

По данным издания, он выразил уверенность, что это проплаченная компания, поскольку у статьи нет инфоповода, хронологической привязки, что свидетельствует о заказе.

С ним согласился общественный деятель и блогер Сергей Колясников.

«Эта публикация „Ленты.ру“ — заказуха чистой воды. Причем в комментариях к статье люди сразу так пишут. Тут идет нагнетание негатива с первых строчек», — указал общественник.

В свою очередь политолог Сергей Михеев напомнил, что подобные статьи зачастую являются реакцией на то, что кто-то раздражен активностью того или иного субъекта политики.

«То, что говорит Малофеев, многих раздражает. И это показатель того, что он говорит правильные вещи. <…> Малофеев, на самом деле, становится публичным политиком, и это, видимо, многим не нравится», — предположил специалист.