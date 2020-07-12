«Царьград» оспорит штраф из-за фейков о коронавирусе

По словам советника директора телеканала, было составлено два протокола, которые и направлены в суд.

«Мы подготовили позицию и проиграли. Позиция у нас заключалась в том, что мы дали прямую речь Германа Стерлигова о том, что тесты на коронавирус могут быть заражены, и что якобы эти действия совершает Великобритания. Но там была прямая речь, мнение эксперта, поэтому мы не посчитали нужным проверять на достоверность. Существует соответствующее постановление пленума Верного суда, которое говорит о том, что мнение человека нельзя проверить на достоверность», — отметил Беспалов.

Как утверждает представитель телеканала, информация, которая стала предметом судебных разбирательств, не попадает ни под один критерий недостоверной.

«Мы пока не понимаем, почему суд принял такое решение, мы не видели мотивировочную часть решения. Как только мы ее получим, мы соответственно, будем готовиться ко второй инстанции, будем это обжаловать», — добавил Беспалов.