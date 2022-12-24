Общество 24 декабря 2022, 14:55 «Царьград»: опрос о гомосексуалах показал использование некорректных формулировок

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После принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в России ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который показал, что 51% россиян не испытывает негативных эмоций по отношению к гомосексуальным людям. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По мнению автора материала, формулировки, которые использовались при опросе, не предполагали определенного ответа. Ведь одно дело — спросить у человека, можно ли теоретически разрешать «однополые браки». И совсем другое — спросить, как он воспримет, если его сын заключит такой брак, подчеркнуло издание.

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Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что под действие закона попадут и видеоигры, если они содержат контент, который пропагандирует ЛГБТ.

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