Общество 20 ноября 2023, 18:02 «Царьград»: беременным не стоит много спать в Федотов день

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По народному календарю 20 ноября православная церковь вспоминает святого мученика Феодота. О приметах и обычаях в этот день сообщил «Царьград».

Так, в Федотов день беременным нельзя много спать — предки считали, что из-за этого ребенок вырастет ленивым. Также будущим мамам не стоит перекусывать на бегу, иначе младенец родится беспокойным.

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Отмечается, что этот день лучше всего провести за работой над шитьем, за прялкой или ткацким станком.