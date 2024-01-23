Общество 23 января 2024, 18:47 «Царьград»: адвокат охранника «Крокус Сити Холла» рассказал, что Киркоров попытался откупиться после инцидента

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Певец Филипп Киркоров попытался передать через посредника деньги охраннику «Крокус Сити Холла», который пострадал в результате конфликта с артистом. Об этом сообщил адвокат охранника Сергей Васильев в беседе с «Царьградом».

По словам Васильева, его клиент отказался от такого рода сделки. Со слов адвоката, мужчина пожелал, чтобы Киркоров на камеру извинился перед ним.

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«Это было главное условие. Они в ответ: а что вы хотите материального? Я говорю, мы даже обсуждать с вами этот вопрос не хотим, потому что для него принципиально извинение», — отметил Васильев.