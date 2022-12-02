Эксклюзив 02 декабря 2022, 16:05 «Царапины на лице». Мать второклассника из Красноярского края рассказала о конфликте сына с учительницей МВД Красноярского края организовал проверку драки педагога с учеником в школе Раздолинска РИА «Новости»

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Второклассник из поселка Раздолинск Красноярского края подрался с учительницей. Мальчик ударил ее два раза, после чего она схватила его и удерживала до прихода социального педагога, рассказала «360» мать ученика Наталья Максимова. По ее словам, это не первый случай, когда между ребенком и педагогом возникают конфликты.

Версия ПДН

«Мой сын пострадал. У него были царапины на лице, два кровоподтека на шее», — рассказала об итогах потасовки собеседница «360».

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По словам Натальи Максимовой, она не знает, на чьей стороне правда. Ее сын объяснил ей, что учительница первая ударила его, но на видеозаписи из школы этого нет. Другую версию ей озвучили инспекторы ПДН.

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«Мой ребенок сказал учителю, что она заляпала ему все очки. Она вступила с ним в словесную перепалку, что конкретно говорили, я не знаю. Мой ребенок встал, сказал: „Достали вы меня уже“ и ударил ее по лицу. Дальше она держала ему руки, он выкручивался, как они утверждают, и в ходе этого получились повреждения. Потом была версия, что якобы он подрался с одноклассником — то есть я не знаю, где правда», — пересказала версию женщина.

Версия школьника

По словам второклассника, сначала учительница не разрешила другому мальчику играть вместе с ним на перемене, а затем якобы ударила его по лицу. Спустя некоторое время конфликт повторился на уроке в классе. Тогда мальчик встал и якобы дважды ударил учительницу. Она схватила его и держала до прихода соцпедагога.

Наталья Максимова рассказала, что учительница предвзято относится к ее сыну. По ее словам, в первом классе она пыталась оставить его на второй год, а также пророчила мальчику «психиатрическую лечебницу».

Случаем заинтересовались в региональном МВД. Полицейские организовали проверку после сообщений о конфликте. Правоохранители добавили, что обе стороны обратились с заявлениями.

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