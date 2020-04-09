Труженице тыла выплатили деньги к юбилею Победы после публикации ее истории в СМИ
92-летняя труженица тыла Анна Чернобай осталась без выплаты к 75-летию Победы, но свердловские власти решили этот вопрос после освещения его в СМИ. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
К женщине приехали представители городской администрации. Они вручили ей медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», цветы и 50 тысяч рублей.
Вице-губернатор Сергей Бидонько уточнил, что формально Чернобай действительно не полагаются выплаты, потому что она гражданка другой страны. Но это не значит, что она должна остаться без внимания в праздник.
«Мы не делим наших ветеранов на своих и чужих», — заключил вице-губернатор.