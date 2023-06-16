Общество 16 июня 2023, 01:47 «Трусы снимай и носки». Двое голых мужчин искупались в чане с молоком на российской ферме и сняли это на видео Видео с купанием голых мужчин в чанах с молоком на ферме под Ростовом попало в Сеть Соцсети

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Шокирующее видео с одной из российских ферм попало в Сеть. На кадрах двое раздетых мужчин купаются в чане с молоком. По данным Telegram-канала «Ростов главный», дело происходило на молочной ферме, которая находится в Семикаракорском районе Сусатского сельского поселения под Ростовом.

На кадрах один из мужчин, которого в соцсетях уже прозвали «Веселым молочником», раздевается догола и залезает в металлический чан с молоком. Затем за ним следует другой мужчина, правда, в трусах. После этого они начинают задорно плескаться и обливаться белой жидкостью. Судя по разговорам и веселому смеху, они просто развлекались, а также хотели «омолодиться». А на бортике чана можно увидеть бутылку крепкого алкоголя.

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«Носки сними! И трусы тоже. Ты че, блин! Чистое молоко», — такие фразы слышались за кадром.

Подписчик канала «Ростов Главный» сообщил, что на видео запечатлены местные чиновник и предприниматель.

Как рассказал в своем Telegram-канале председатель комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн, супруга одного из посетителей «спа-фермы» попыталась оправдать мужа, заявив, что это было не молоко, а химикаты, которые среагировали на мужчин и побелели. Так она попыталась успокоить будущих потребителей этой молочной продукции.

«Все бы ничего, однако сомневаюсь, чтобы молоко, в котором купались эти „тела“, было потом уничтожено, а не отправлено на прилавки в том или ином виде», — написал Хинштейн.

Проверку этой молочной вечеринки проведет управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Руководство ведомства взяло этот вопрос под особый контроль.