Общество 23 марта 2023, 05:03 «Трупный голод». Российским врачам стало не хватать тел для отработки навыков Baza: из-за санкций в России образовался дефицит трупов для обучения врачей freepik

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Российским врачам не хватает тел для отработки новых навыков или использования нового оборудования. О «трупном голоде» сообщил Telegram-канал Baza.

Студентам для обучения достаточно формалиновых трупов, но практикующим врачам необходимы кадаверы — тела умерших людей, переданных науке для изучения. На них медики проводят различные манипуляции, оттачивают навыки или опробуют новое оборудование.

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Завещать свое тело науке в России непросто, поэтому отечественных кадаверов не хватало всегда, спасали поставки из США. Штаты предоставляют биоматериал во многие страны, ранее импортером была и Россия. Однако после начала СВО поставки прекратились. Предложений на рынке нет, сообщил Telegram-канал. Во многих мусульманских странах и в Индии манипуляции с телами умерших запрещены.

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За год не удалось найти новых поставщиков, сообщил руководитель частной анатомической лаборатории Алексей Иванов. В стране начался дефицит кадаверов, у преподавателей курсов по повышению квалификации закончился материал. Российские врачи вынуждены ездить на курсы в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан.