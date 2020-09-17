Труп в мешке привел к конфликту ритуальщиков и сотрудников морга в Омске

Сотрудники омской ритуальной службы пожаловались на работу морга Городской больницы №3. Они заявили, что патологоанатом отказался делать вскрытие, а санитар — помыть труп. Но в региональном Минздраве уверяют, что человек умер от естественных причин, поэтому в этом случае ничего из вышеперечисленного не проводится.

Представитель ритуального агентства Денис Гурин рассказал «360», что 14 сентября за предоставлением услуг к ним обратились родственники умершего. Участковый терапевт после осмотра тела дедушки отправил его на патологоанатомическое вскрытие для установления причин смерти. Спустя два дня сотрудники агентства приехали в морг ГБ №3, чтобы забрать тело и захоронить.

«Тело было на каталке. Открыли мешок наши ребята и увидели, что тело находилось в луже крови и фекалиях. Мы попросили санитара обмыть тело, чтобы мы смогли его одеть в чистую одежду, но получили отказ от санитара. Он сказал, что заведующий запретил это делать», — отметил Гурин.

Он добавил, что сам заведующий сообщил, что никакого вскрытия не проводилось. Из-за этого мыть тело должны ритуальные службы, а не сотрудники больницы.

«Когда ребята наши проводили омовение тела, обнаружили на спине огромные очаги пролежней — дырища с два кулака. С него это все текло, и гнилостные изменения были. Это потому, что тело двое суток находилось в мешке вне холодильника и без вскрытия», — заявил Гурин.

По его словам, он уже написал заявление в прокуратуру. В свою очередь, родственница умершего Виктория уточнила, что врачи поставили заключение об отеке головного мозга. Но, по словам женщины, у лежачего больного не может быть этого отека.

«Они написали, чтобы просто отвязаться. <…> У него был артроз пятой степени. Он не ходил уже последнее время, передвигался на коляске», — рассказала Виктория.

В региональном Минздраве заявили, что в морге тело хранится до похорон. Так как человек умер от естественных причин, вскрытие не потребовалось.

«Сотрудники больницы не оказывают ритуальных услуг, будь то мытье или одевание усопшего — данные мероприятия не оплачиваются из фонда ОМС и могут осуществляться только в рамках дополнительных услуг, о чем в морге есть доступная и понятная информация», — привел портал Om1.ru сообщение министерства.

В Минздраве добавили, что иногда недобросовестные компании спекулируют на чувствах близких и устраивают «показательные выступления». Министерство принесло родственникам соболезнования и призвало доверять только проверенным агентствам.