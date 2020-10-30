Труп школьницы нашли в подъезде многоэтажки в Красногорске

В тамбуре подъезда многоэтажки в подмосковном Красногорске нашли тело 17-летней школьницы. Признаков насильственной смерти на нем не было. Эксперт полагает, что девочка могла умереть от наркотиков.

«По предварительным данным эксперта, смерть девочки наступила около 12 часов назад, вероятнее всего, от отравления наркотиками», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

Труп обнаружили 30 октября. Накануне школьница ушла из дома и не вернулась. Рядом с телом следователи обнаружили предметы и вещества, которые помогут разобраться в том, что случилось. Их уже изъяли.

Впереди судебно-медицинская и химическая экспертизы. Их проведут, чтобы определить точную причину смерти девочки. Сейчас СК проверяет все обстоятельства ее гибели.