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    30 октября 2020, 17:01

    Труп школьницы нашли в подъезде многоэтажки в Красногорске

    Андрей Иванов

    В тамбуре подъезда многоэтажки в подмосковном Красногорске нашли тело 17-летней школьницы. Признаков насильственной смерти на нем не было. Эксперт полагает, что девочка могла умереть от наркотиков.
    Труп школьницы нашли в подъезде многоэтажки в Красногорске

    «По предварительным данным эксперта, смерть девочки наступила около 12 часов назад, вероятнее всего, от отравления наркотиками», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

    Труп обнаружили 30 октября. Накануне школьница ушла из дома и не вернулась. Рядом с телом следователи обнаружили предметы и вещества, которые помогут разобраться в том, что случилось. Их уже изъяли.

    Впереди судебно-медицинская и химическая экспертизы. Их проведут, чтобы определить точную причину смерти девочки. Сейчас СК проверяет все обстоятельства ее гибели.