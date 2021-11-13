Труп пропавшей при летних потопах россиянки нашли в Крыму

Найдено тело женщины, которая пропала в Крыму во время наводнений. Его обнаружили рабочие, которые занимались расчисткой русел рек.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону. Женщина пропала в июне этого года.

«Опознали по сережкам, но еще в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность», — сообщили в СК.

Очистку русел начали в Ялте на прошлой неделе. Власти города собираются до конца года убрать из города более 40 тысяч тонн грунта, камней и ила, которые скопились в реках за много лет.

Ранее правительство Германии подсчитало ущерб от беспрецедентных наводнений, которые накрыли страну в июле текущего года. Сумма оказалась рекордной — 29,2 миллиарда евро. Власти Германии уже отправили запрос на финансовую помощь из Фонда солидарности Евросоюза. Ущерб от наводнений 2021-го оказался во много раз выше, чем после подобных стихийных бедствий в 2002 и 2013 годах.