Труп пациентки всю ночь пролежал в палате в больнице под Ростовом

В Ростовской области родственники пришли навестить в больницу свою бабушку. Как оказалось, в одной палате вместе с ней и другими пациентами лежал труп. Сейчас руководство больницы угрожает родственникам пациентки многомиллионным штрафом.

Как рассказала изданию «Подъем» внучка одной из пациенток инфекционного отделения ЦРБ Кагальницкого района, родственники пошли проведать бабушку. Придя в палату, они увидели, что на одной из коек лежит труп.

Как уточняется в материале, труп лежал в палате больше 12 часов. Родственники записали видеозапись происходящего с комментариями тех, кто лежал в палате. После этого ролик был размещен в Сети.

Как отмечается, палата была закрыта, а внутри стояла жара, при этом окна были закупорены пленкой. В отделении находились инфекционные больные, но администрация сменила табличку после публикации ролика.

«Сегодня мне звонил главврач и угрожал подать в суд за клевету, они утверждают, что труп лежит только пару часов, и что видеосъемка велась без согласия пациентов, хотя на видео никто из пациентов об этом не говорил, наоборот только подтверждали, что пациент умер ночью и лежал там еще в 11:00 часов утра», — рассказала изданию внучка пациентки, в палате с которой лежал труп.

Она отметила, что в больнице просили удалить видео и написать опровержение, опять же угрожая подать в суд и штрафом в пять миллионов рублей.