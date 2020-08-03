Труп огромного существа с ластами и мехом нашли в Британии

По словам мужчины, у найденного существа был чудной вид — четыре ласты, мех, а длина туши составляла около четырех с половиной метров.

«Отовсюду торчат кости, некоторые — больше метра в длину. Пахло ужасно», — обратил внимание он, добавив, что труп мускулистого животного сильно разложился.

Мужчина поделился снимком своей необычной находки в соцсетях с надеждой, что подписчики помогут ему разобраться, какому животному принадлежали эти останки.

Ранее океанограф Жан-Мишель Кусто обратился к жителям Приморского края с просьбой не приближаться к белухам, если они увидят их в открытом море.

Кусто заметил, что белухи дружелюбны и проявляет к людям интерес, однако последствия подобного общения могут быть для них негативными.

Браконьеры могут воспользоваться доверчивостью китов и начать их вылавливать, поэтому ученый попросил приморцев помочь белухам оставаться дикими.