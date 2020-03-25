Труп новорожденной девочки нашли в мусоре в Липецке

В Липецке в мусорном баке нашли мертвую новорожденную девочку. Следователи начали проверку.

Мертвого ребенка нашли в контейнере для сбора мусора на проспекте Мира в Липецке 25 марта. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, устанавливаются возможные очевидцы того, как девочка попала в мусорный бак. Об этом сообщили в пресс-службе липецкого СК.

Источник фото: Следственный комитет

Пока что следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам решат о возбуждении уголовного дела.

По информации ГТРК «Липецк», девочку в мусорном баке нашел местный житель. Она лежала в пакете на самом верху контейнера. Нашедший девочку человек снял все на видео и выложил в соцсетях.

Пользователи недоумевают, кто мог выбросить ребенка в мусорный бак.